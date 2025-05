Johan Bruyneel ziet nog altijd doping in het peloton: "Bullshit: dat is prestatiebevorderend"

Het wielrennen is meer dopingvrij dan bij het begin van de eeuw. Toch denkt Johan Bruyneel niet dat er helemaal geen doping meer aanwezig is in het peloton.

Begin jaren 2000 was dopinggebruik wijdverspreid in het peloton, het toppunt waren de zeven Tourzeges van Lance Armstrong. Zo'n 25 jaar later is er veel minder doppinggebruik, maar Johan Bruyneel durft niet zeggen dat het peloton helemaal dopingvrij is.

"Wordt er gefoefeld? Misschien wel, maar niet meer op de schaal van vroeger", zegt hij wel bij HUMO. Want Bruyneel denkt namelijk dat hij nog altijd middelen gebruikt worden die in de grijze zone zitten.

Bruyneel over gebruik van rebreathers

Daar vallen onder meer de toestellen onder waarmee renners koolstofmonoxide konden inhaleren. Die worden onder meer gebruikt om de effecten van hoogtestages te meten. "Dat was bullshit: het was ook prestatiebevorderend."

Want als er voordeel zal uit worden gehaald en het niet op te sporen is, dan zullen renners het volgens Bruyneel ook gebruiken. Al komen de rebreathers wel niet in de buurt van de doping van vroeger.

"Die was van dien aard dat als je niks nam, je beter kon thuisblijven", stelt Bruyneel. "Je kunt niks uitsluiten, maar ik heb er vertrouwen in dat de wielersport één van de cleanste sporten is die momenteel worden beoefend."