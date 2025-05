Slechts één seconde verschil: Pedersen stuurt stevige boodschap naar Roglic over de roze trui

Mads Pedersen moest na een dag alweer zijn roze trui afgeven aan Primoz Roglic. De Deen is wel van plan om er opnieuw vol voor te gaan vandaag.

Een bonus van tien seconden op Primoz Roglic volstond net niet voor Mads Pedersen om zijn roze trui te behouden. De Deen verloor zijn roze trui aan de Sloveen en heeft nu één seconde achterstand op de roze trui.

"Er waren gewoon renners die beter en sneller waren. Het is vooral jammer dat het om één seconde gaat, maar dat hoort nou eenmaal bij het wielrennen", zei Pedersen achteraf in zijn flashinterview.

"Het waren zulke zware en pijnlijke kilometers. De roze trui heeft me misschien wel vleugels gegeven, maar ze waren blijkbaar niet groot genoeg, haha. Het is een eer om in de roze trui te rijden en ik heb er alles aan gedaan om hem te verdedigen, maar het was niet genoeg. Zo simpel is het."

Pedersen wil roze trui terug van Roglic

Pedersen krijgt in de derde rit twee kansen om het roze opnieuw te veroveren. Na zo'n 88 kilometer ligt er een tussensprint met 6, 4 en 2 seconden, aan de streep liggen er ook weer 10, 6 en 4 seconden voor de top drie.

"We gaan er als ploeg alles aan doen om de roze trui terug te krijgen", zei Pedersen strijdvaardig. "Ik wil Primoz feliciteren met de overwinning en ik hoop dat hij geniet van de trui – maar hopelijk pak ik hem morgen terug."