Lotte Kopecky kent haar programma in aanloop naar de Tour de France Femmes

Sinds Luik-Bastenaken-Luik kwam wereldkampioene Lotte Kopecky niet meer actie. Ze begint binnenkort aan haar voorbereiding op de Tour, die eind juli van start gaat.

Dit seizoen heeft Lotte Kopecky nog maar acht koersdagen in de benen. De wereldkampioene offerde zich in Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem op voor haar ploeggenote Lorena Wiebes, die ook twee keer won.

In de Ronde van Vlaanderen was Kopecky wel de sterkste, ze klopte in de sprint Ferrand-Prévot, Lippert en Niewiadoma. Van Luik-Bastenaken-Luik had Kopecky ook een doel gemaakt, daar werd ze vijfde.

Ronde van Burgos en Baloise Ladies Tour voor Kopecky

Het volgende grote doel van Kopecky is de Ronde van Frankrijk (26 juli t.e.m. 3 augustus). Volgende week maakt Kopecky haar rentree in het peloton in de Ronde van Burgos (22 t.e.m. 25 mei). In 2022 reed Kopecky daar al eens, toen won ze de eerste rit.

Kopecky is nu ook op de voorlopige deelnemerslijst van de Baloise Ladies Tour (16 t.e.m. 20 juli), die van start gaat met een proloog in het Nederlandse Yerseke, de andere vier ritten worden op Belgische bodem gereden.

Voor Kopecky staat ook zeker het BK in Binche op zondag 29 juni op het programma. De voorbije vijf jaar pakte Kopecky vier keer de Belgische titel op de weg, enkel in 2022 pakte ze naast de driekleur.