Niet in de top tien in eerste massasprint in de Giro: beste Belg Fretin legt uit wat er mis liep

In zijn eerste sprint in de Giro werd uitgekeken naar wat Milan Fretin zou kunnen. De Belg van Cofidis moest echter tevreden zijn met een plek buiten de top tien en werd elfde.

Milan Fretin kwam eigenlijk als twaalfde over de streep in de vierde etappe van de Giro, maar door de diskwalificatie van Max Kanter (XDS-Astana), schoof hij toch nog een plekje op in de uitslag. Maar net niet genoeg voor een plek in de top tien.

"Het was best een makkelijke dag. Er waren misschien nog wat waaiers mogelijk, maar er stond niet genoeg wind", verklaarde Fretin achteraf bij Eurosport. "Dan weet je dat de finale snel en hectisch zal verlopen."

Fretin komt tekort in eerste massasprint in de Giro

"Ik zat in aanloop naar de sprint nooit echt goed in positie. Ik was altijd in gevecht met andere renners en dat kostte mij te veel energie… Ik zat à bloc al voor de sprint begon", ging Fretin verder. "Ik zat op de een of andere manier toch goed in positie, in de buurt van Pedersen."

"In de laatste bocht was het wat knokken. Ik begon mijn sprint, maar ik had geen energie meer in mijn benen om die extra versnelling te plaatsen", moet Fretin ook eerlijk toegeven. En dus moest hij tevreden zijn met een verre ereplaats.

De vijfde rit naar wordt opnieuw een lastige onderneming voor Fretin, maar donderdag wordt er in Napels opnieuw een massasprint verwacht. "Laten we daar voor gaan." En dan hopelijk ook met een iets beter resultaat.