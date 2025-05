Wout van Aert eindigt alweer ver in de achtergrond: "Dat zei hij tijdens de etappe"

Wout van Aert heeft ook in de vijfde etappe van de Giro geen hoofdrol gespeeld. Hij liet het peloton op vier kilometer van de streep rijden, maar bij Visma-Lease a Bike klinken ze hoopvol.

Dinsdag kon Wout van Aert zijn werk als lead-out niet doen voor Olav Kooij, woensdag in de vijfde rit bracht hij op zo'n vijf kilometer van de streep kopman Simon Yates naar voren. Op 4 kilometer van de streep liet Van Aert lopen.

Bij Visma-Lease a Bike maakten ze Van Aert tijdens de etappe wel duidelijk dat hij niet moest forceren. Naarmate de finale vorderde, voelde hij zich echter wel wat beter. En dus kon hij ook zijn werk doen voor Yates.

Reef ziet beterschap bij Van Aert

Maar dat Van Aert als 90ste over de streep kwam, op drie minuten van winnaar Pedersen, daarvoor is hij uiteraard niet aan de start gekomen. "Natuurlijk hoopt Wout zelf op meer", zegt ploegleider Marc Reef bij Het Nieuwsblad.

Het is op dit moment gewoon wat het is en volgens Reef moet er dan ook voorzichtige tevredenheid zijn. "Hij sprak duidelijk uit tijdens de rit dat hij zich beter voelde dan gisteren, zonder zich te forceren. Dat is een goed teken richting wat nog komen zal."

Damage control in plaats van meedoen voor de knikkers is moeilijk voor Van Aert. Maar volgens Reef was vandaag wel een stap vooruit en kijkt de ploeg voorzichtig vooruit. Donderdag is het opnieuw aan de sprinters in de Giro.