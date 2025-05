Arnaud De Lie komt met uitleg over zijn verplichte rustperiode en zegt waar het op staat

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Belgisch kampioen Arnaud De Lie maakt zondag in de Rund um Köln zijn comeback in het peloton na anderhalve maand afwezigheid. De Lie komt nu zelf met uitleg over zijn moeilijke periode.

Voor het eerst sinds Gent-Wevelgem op 30 maart komt Arnaud De Lie zondag aan de start van een koers. De Belgische kampioen moest eind maart de stekker uit zijn voorjaar trekken van zijn ploeg na teleurstellende resultaten.

De Lie moest stond zo'n anderhalve maand aan de kant en moest onder meer zijn thuiswedstrijd Famenne Ardenne Classic (4 mei). "Het waren geen gemakkelijke weken en maanden", zegt de Belgische kampioen.

De Lie over zijn verplichte rustperiode en comeback

"Ik heb echt het plezier van het fietsen moeten terugvinden." Maar een echte verklaring voor waar het is misgelopen, geeft De Lie niet. "Ik had me zo goed voorbereid deze winter, maar het leidde niet tot de verhoopte resultaten."

De Lie vindt wel dat het de juiste beslissing was om hem uit competitie te halen na Gent-Wevelgem. "Ik heb een stap terug gezet en een reset gedaan en dat was de goede keuze. Ik train opnieuw goed en de coaches zijn tevreden over het werk dat ik lever."

"We zien wel of de resultaten zullen volgen, maar momenteel focus ik me vooral op het doen wat ik graag doe. Ik keer terug met een hernieuwde motivatie en hoop om net als vorig seizoen een sterke tweede seizoenshelft neer te zetten."