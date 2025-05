🎥 Eindelijk terug! Wout van Aert wint Strade Bianche-rit in de Giro, Roglic verliezer van de dag

Wout van Aert is eindelijk weer terug. In de graveletappe in de Giro toonde Van Aert zich ijzersterk en klopte de Mexicaan Isaac Del Toro in een zinderend duel.

Zou de goede oude Wout van Aert weer opstaan in de graveletappe in de Giro? Zelf twijfelde hij daar vooraf aan, maar Van Aert was er wel weer. Een vroege vlucht met onder meer Hermans, De Bondt, Fretin en Groves kreeg niet veel ruimte. Q36.5 controleerde voor Pidcock in het peloton, op 70 kilometer van de streep begonnen de gravelstroken en werden de vluchters ook elk om de beurt gegrepen. Op zo'n 45 kilometer van de streep liep het mis voor Roglic. De Sloveen kwam met onder meer Pidcock ten val. 🚴🇮🇹 | Lekke band Roglic! Hij heeft niet de voorste ploegwagen, maar het valt mee. De Sloveen zit snel weer op zijn fiets. 🆘🆘 #giroditalia



Niet veel later reed de Sloveen ook lek. Vooraan versnelde Del Toro en hij kreeg onder meer Van Aert, Bernal en Arensman mee. De Nederlander viel wel weg door een lekke band en mocht een ritzege vergeten. Roglic en Pidcock volgden ondertussen op zo'n twee minuten van Van Aert en co, daartussen reed de groep met onder meer Ayuso, Tiberi, Carapaz en de broers Yates op iets meer dan een minuut. Vooraan spatte de kopgroep uiteen. Van Aert wint Strade Bianche-rit in de Giro Del Toro viel enkele keren aan, enkel Van Aert kon de Mexicaan volgen. Zij zouden strijden om de etappezege op de Via Santa Caterina richting de Piazza del Campo, Del Toro was al zeker van de roze trui. Van Aert moest op de tanden bijten om Del Toro te volgen, maar hield stand tot boven. Net na de top ging Van Aert voorbij de Mexicaan en pakte de zege van de verlossing. Zijn 50ste uit zijn carrière en zijn eerste sinds de Vuelta van vorig jaar. Ayuso moest in de slotkilometer nog even passen en werd uiteindelijk zevende op iets meer dan een minuut. Roglic kwam binnen op 2'22" en verloor dus iets meer dan een minuut van zijn grote concurrent. 🚴🇮🇹 | Wout van Aert doet het! Wat een prachtige overwinning in Siena! Hij is terug! 🙌🇧🇪 #giroditalia



Results powered by FirstCycling.com