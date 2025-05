Arnaud De Lie beleeft comeback in mineur, toptalent Matthew Brennan heeft alweer prijs

De comeback van Arnaud De Lie is er een in mineur geworden. De Belgische kampioen heeft in de Rund um Köln de eindstreep niet gehaald.

Na een competitiebreak van zes weken maakte Belgisch kampioen zijn comeback in de Rund um Köln. Bij De Lie lagen de verwachtingen vooraf laag. "Als ik hier in de eerste groep kan finishen, zal dat al een persoonlijke overwinning zijn", zei hij vooraf bij Het Nieuwsblad. Zelfs die doelstelling heeft De Lie niet gehaald. De Belgische kampioen miste de slag toen het peloton in twee stukken brak na 40 kilometer en hij gaf er dan ook snel de brui aan. En zo werd het een comeback in mineur voor De Lie. Brennan wint opnieuw, vraagtekens bij De Lie Want in de straten van Keulen kwam het wel tot een massasprint. Daarin stond er alweer geen maat op het Britse supertalent Matthew Brennan. Voor Brennan al zijn vijfde overwinning van het seizoen bij de profs. Biniam Girmay werd net als vorig jaar tweede, de Israëli Itamar Einhorn werd derde. Met Milan Menten (vijfde), Amaury Capiot (zesde) en Jordi Meeus (negende) eindigden er ook nog drie Belgen in de top tien. Voor De Lie is Les Boucles de la Mayenne, een vierdaagse rittenwedstrijd die op 29 mei van start gaat, zijn volgende wedstrijd. Vraag is maar of hij daar aan de start zal staan na deze nieuwe domper. Results powered by FirstCycling.com