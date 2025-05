Devolder verwacht niet al te veel van Van Aert in graveletappe: "Onderschat dat niet"

Wout van Aert krijgt in de Giro nog eens een kans om zich te tonen in de graveletappe naar Sienna. Toch houdt Stijn Devolder nog een slag om de arm.

Wout van Aert heeft goede herinneringen aan de Strade Bianche. Hij nam vier keer deel aan de Italiaanse klassieker en eindigde telkens in de top vier. Hij werd derde in 2018 en 2019, in 2020 won hij en in 2021 werd hij vierde.

Sindsdien stond Van Aert niet meer aan de start in de Strade Bianche, hij koos voor andere wedstrijden. Maar toch mag hij dus goede hoop hebben om straks een goed resultaat neer te zetten in de graveletappe in de Giro.

Met zo'n 30 kilometer gravel zijn er minder kilometers gravel dan in de Strade Bianche. En er zijn natuurlijk ook nog de vragen over zijn vorm. Want de voorbije dagen kon Van Aert niet helemaal overtuigen.

Devolder gelooft in kansen van Van Aert

"De voorbije dagen heeft hij getoond dat de conditie aan het komen is", denkt Stijn Devolder bij De Zondag. "Misschien komt deze rit wel op het juiste moment en kan hij wat extra zelfvertrouwen opdoen. Dan zou hij zomaar vertrokken kunnen zijn."

"Je moet die knie van Wout eens bekijken. Het is de zoveelste keer dat hij terugkeert na een zware val. Onderschat dat niet. Maar Wout heeft een heel sterk karakter. Hij zal vechten tot hij weer zijn topniveau bereikt heeft."