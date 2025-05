Moet hij knechten voor Yates in graveletappe? Van Aert geeft zelf antwoord en ziet nog ander probleem

In de Giro staat net voor de tweede rustdag een graveletappe op het programma. Wout van Aert won in 2020 nog de Strade Bianche, wat kunnen we nu van hem verwachten?

Met 30 kilometer gravel in de laatste 60 kilometer krijgen de renners stevig wat gravel voor de wielen in de negende etappe van de Giro. Wout van Aert ging het parcours tijdens zijn stage in Lucca al eens verkennen.

Hij kwam tot de vaststelling dat het echt wel een lastig parcours is. De eerste drie van vijf stroken zijn tussen de acht en negen kilometer lang, voor een grote ronde is dat stevig. Van Aert vindt het dan ook een volwaardige Strade Bianche en geen flauw afkooksel.

"Er kan van alles fout lopen: lekke banden of valpartijen die we de laatste jaren vaak hebben gezien in Strade", zegt ploegleider Marc Reef bij Het Nieuwsblad. Bij Visma-Lease a Bike zijn ze dan ook vooral bekommerd om kopman Simon Yates.

Van Aert krijgt vrijheid van Visma-Lease a Bike

De Brit zonder veel tijdverlies in Siena krijgen, wordt dan ook de opdracht. Wout van Aert moet zich echter niet met Yates bezig houden. "Ik heb wel een vrijgeleide om in een vlucht mee te springen", zegt hij zelf.

Vraag is of Van Aert wel de vrijheid zal krijgen. Zaterdag probeerde hij ook enkele keren mee te springen in de ontsnapping, maar kreeg toen niet de ruimte van andere ploegen. Vraag is of dat nu wel het geval zal zijn. "Goeie vraag", besloot Van Aert.