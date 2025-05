Ook bij vrouw Sarah heel veel emoties na zege van Wout van Aert: "Dat het net hier lukt..."

Op de eerste dag dat vrouw Sarah en zoontjes Georges en Jerome aanwezig zijn in de Giro, knalde Wout van Aert naar een overwinning. En dat zorgde voor de nodige emoties.

Vorig jaar in de Vuelta bekende Wout van Aert dat de aanwezigheid van zijn gezin voor extra motivatie zorgt om voor de overwinning te strijden. Ook nu zal dat weer een factor hebben gespeeld in de Giro.

Van Aert moest alles uit de kast halen om Del Toro te kloppen, maar deed het wel. Anderhalve maand geleden moest nog getroost worden door vrouw Sarah na de zure nederlaag in Dwars door Vlaanderen, nu waren er tranen van vreugde.

Want het zijn bijzonder lastige maanden geweest voor het gezin Van Aert. "Als je iemand hard ziet werken en het gaat dan niet zoals je wilt, dan is dit heel mooi om te zien", reageerde Sarah De Bie bij Sporza.

De twee valpartijen van Van Aert vorig jaar (in Dwars door Vlaanderen en in de Vuelta, nvdr.) hebben er stevig ingehakt, ook mentaal. "Dan stel je jezelf gewoon de vraag: is het dit allemaal wel nog waard? Wout heeft twee kinderen nu en is ook een hele goeie papa."

Net in Italië, het land waar Van Aert ook De Bie ten huwelijk vroeg en waar ze verliefd op zijn, kon de moeilijke periode eindelijk worden afgesloten met een mooie overwinning. "Dat het net hier lukt, doet heel veel."