Vrouw Sarah verklapt verrassende lievelingsgerecht van Wout van Aert als hij zondigt

Voor Wout van Aert zijn het drukke maanden met op dit moment de Giro en deze zomer ook nog de Tour. Van zondigen zal er de komende weken dus weinig sprake zijn bij Van Aert.

De laatste echte rustperiode van Wout van Aert dateert wellicht al van de winter van 2023, daarna moest hij twee keer revalideren na een zware valpartij. Na de klassiekers was er dit jaar ook geen tijd voor rust, Van Aert moest zich klaarstomen voor de Giro.

En ook na de Giro zal er weinig tijd zijn. Van Aert vertrekt dan op hoogtestage om zich voor te bereiden op de Tour. Wellicht zal Van Aert pas na de Tour voor het eerst sinds lang nog eens echt kunnen rusten.

Van Aert houdt van Italiaanse wijn en vlees

In de weinige weken dat Van Aert rust neemt, leven hij en zijn vrouw Sarah als echte Bourgondiërs. "We zullen ons zeker geen wijnkenners noemen, maar wanneer we een glaasje wijn drinken, is het meestal een Italiaanse fles, die we opentrekken", zegt ze bij HLN.

Van Aert heeft enkele flessen Tignanello liggen, wat goed samen gaat met een steak. "Wanneer Wout mag zondigen, kiest hij sowieso een bistecca alla Fiorentina." Rood vlees afgewerkt met peper, grof zout en enkele blaadjes rucola.

"Pure keuken, zonder veel tralala... dat heeft Wout het liefst", zegt De Bie nog. Op dat glaasje wijn en die bistecca alla Fiorentina zal Van Aert dus wel nog enkele weken moeten wachten.