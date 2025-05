Wanneer zal Van Aert weer in topvorm zijn? Bruyneel ziet het niet meteen gebeuren

Wout van Aert zoekt al meer dan een week naar zijn vorm in de Giro. Wanneer kunnen we hem eindelijk weer op topniveau verwachten?

In de eerste etappe van de Giro kon Wout van Aert zichzelf nog overstijgen en werd hij tweede in de sprint tegen Mads Pedersen. Daarna moest Van Aert zijn roze droom snel opbergen en kon hij geen enkele keer meedoen voor een etappezege.

Van Aert moest ofwel snel lossen uit het peloton of hij probeerde een lead-out te doen voor Olav Kooij. In topvorm hebben we Van Aert nog niet gezien en de vraag is maar of we die Van Aert snel zullen terugzien.

Pas in de Tour weer de beste Van Aert?

Jan Ullrich en Bradley Wiggins geloven wel dat die Van Aert nog terugkomt. "In de Tour wil ik dat graag zien, zelfs al is het in een dienende rol", zegt Wiggins bij HLN. "Kijk, ik ben z’n grootste fan. Altijd geweest. Esthetisch is het een van de mooiste renners die er zijn."

Ook ex-ploegleider Johan Bruyneel ziet de oude Van Aert nog terugkomen. Ook hij benadrukt wel dat je niet zomaar terugkomt van zo'n zware valpartijen zoals die van Van Aert, zowel fysiek als mentaal.

"Eigenlijk kunnen we hem pas beoordelen na de Tour. Of zelfs na het seizoen pas. Die valpartijen kruipen in de kleren, zéker in het huidige wielrennen. Maar het blijft Wout van Aert, een renner met een grote motor."