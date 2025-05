🎥 Vrouw, kinderen en ouders: iedereen met tranen in de ogen na zege van Wout van Aert

De verlossende zege van Wout van Aert in de Giro zorgde voor heel veel emoties. Zijn vrouw, kinderen, ouders, ploegmaats en verzorgers waren allemaal in de zevende hemel.

Zaterdag waren vrouw Sarah en zijn kinderen Georges en Jerome in Italië om vooral bij hem te zijn tijdens de tweede rustdag vandaag. Maar ze zouden zondag ook aan de aankomst staan in Siena, de graveletappe die hij had aangeduid.

En dat wisten ze in de volgwagen van Visma-Lease a Bike. "De rest is aan het lossen, Wout. Je bent alleen met Del Toro. Komaan. Dit is jouw dag. Doe het voor je kinderen. Je moet vooraan blijven, want er gaan nog aanvallen komen", zei ploegleider Marc Reef tegen Van Aert.

Vrouw, kinderen en ouders Van Aert aanwezig in Italië

De emoties liepen dan ook hoog op toen Van Aert als eerste over de streep in Siena. "Ik weet niet of het goed is dat die taferelen op beeld staan. Dit waren de eerste emoties. En die kwamen van heel diep", zei Van Aert bij VTM Nieuws.

En die emoties kwamen ook van heel diep bij zijn vrouw en kinderen, die hun tranen ook moeilijk konden tegenhouden. Ook de ouders van Wout van Aert waren aanwezig in Siena, ook zij hadden het moeilijk.

Dat Van Aert net in Italië en ook in Siena weer kan winnen, het kon niet mooier. "Ik geloof niet in toeval. Het was niet de makkelijkste week voor mij. Ik had er meer van verwacht. Dat ik het nu vandaag omdraai, hier met m’n vrouw en kinderen erbij en op deze plek. Het is dat het zo moest zijn."