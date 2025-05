Roglic wéér de pineut in graveletappe, maar mag ook UAE bedanken: "Dat gaat gewoon niet"

De graveletappe in de Giro heeft een stevige knauw gegeven aan de kansen op eindwinst van Primoz Roglic. De Sloveen viel en reed lek, maar staat nu ook pas tiende in het klassement.

Roglic had de roze trui voor de graveletappe afgestaan aan Ulissi, maar de kans lijkt plots een pak kleiner dat de Sloveen voor de derde keer de roze trui kan veroveren in deze Giro. Want hij kende veel pech in de graveletappe.

De Sloveen werd dus meegesleurd in een valpartij en reed even daarna ook lek. "Het lijkt wel op dit soort dagen alsof Roglic altijd pech heeft", zeiden Thijs Zonneveld en Bobbie Traksel bij Kop over Kop op Eurosport.

UAE vergeet Roglic helemaal uit te schakelen

"Dit is wel erg jammer voor het verdere verloop van de Giro. Al denk ik dat hij nog een veel grotere tik hadden kunnen geven. Als je kijkt naar wat Roglic uiteindelijk verliest op Del Toro en Ayuso, dan valt het echt nog mee", zegt Zonneveld.

Roglic staat nu tiende in het klassement, op 2'25" van Del Toro, zijn achterstand op Ayuso bedraagt 1'12". Maar Roglic mag UAE eigenlijk bedanken dat hun tactiek niet op punt stond om de Sloveen helemaal uit te tellen in het klassement.

"Iemand zoals McNulty eindigde nog bijna in de groep met Ayuso, hij heeft niet vol gereden onderweg. Ook hij is nog altijd bezig met zijn eigen klassement", zei Zonneveld. "Als Pogacar er niet bij is, dan proberen ze iedereen tevreden te houden. Maar dat gaat gewoon niet."

