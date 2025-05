Zorgt strijd binnen UAE voor extra spanning in de Giro? Zonneveld weet waar het mis zal lopen

Met vier renners in de top negen van het klassement heeft UAE Team Emirates-XRG nog veel troeven in handen in de Giro. Maar zijn het er gewoon niet veel te veel?

Isaac Del Toro veroverde de roze trui in Siena, zijn ploegmaat Juan Ayuso staat tweede op 1'13" van de Mexicaan. Verder vinden we van UAE ook nog Brandon McNulty op plaats acht en Adam Yates op plaats negen in het klassement.

Zonder Tadej Pogacar in de Giro is de hiërarchie zoek bij de ploeg uit de Emiraten. "Dan staan de jongens die er eigenlijk altijd staan om voor Pogacar te werken opeens te drummen, omdat zij denken: dit is mijn kans", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier.

"Dat gaat zo ver dat er bij contractonderhandelingen wordt gezegd dat Ayuso per jaar een grote moet rijden zónder Pogacar, dus waarin hij kopman is. Ze willen proberen om al die jongens een kans te geven en ook om ze het gevoel te geven dat ze allemaal hun eigen doelen mogen najagen."

Wie zal zich opofferen voor wie bij UAE?

En zo kan het volgens Zonneveld nog een interessante Giro worden, met een strijd van ploegmaat tegen elkaar. "Het wordt pas interessant, en nijpend voor UAE, wanneer ze iemand moeten gaan opofferen."

"Wie gaat er bijvoorbeeld op kop rijden in week drie, als Arrieta, Baroncini, Vine en Majka klaar zijn met op kop rijden? Ze hebben op al hun paarden gewed in de hoop dat het nog goed komt, wat ook nog kan natuurlijk. Zij zullen denken: wat zeikt iedereen, kijk naar de stand."