📷 Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is: Primoz Roglic heeft al te maken met een volgende tegenvaller

Neen, het is voorlopig nog niet de Giro van Primoz Roglic. Er lijkt aan zijn pech ook niet meteen een einde te komen.

Op sociale media zijn er foto's en ook een kort filmpje opgedoken van een valpartij van Primoz Roglic tijdens de verkenning van de tijdrit van Lucca naar Pisa. Een nieuwe crash dus voor de kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe. Roglic heeft al wel vaker pech gehad in zijn carrière en ook in deze Giro is het niet de eerste maal. Roglic kwam ook tijdens de gravelrit ten val.

Dat is niet zonder gevolgen gebleven. Roglic mikt op een tweede eindzege in de Giro maar is in het klassement naar de tiende plaats getuimeld, op 2'25" van leider Del Toro. De tijdrit van deze namiddag was in theorie een kans voor Roglic om tijd terug te winnen op zijn concurrenten. Het is nu nog maar de vraag hoeveel risico's hij bereid zal zijn om te nemen.

Finished work on my first Giro d’Italia yesterday. Went to see Pisa before my flight home and Roglič happened to crash on the corner I was stood at. Seemed fine, just slid out on the wet - had phone in one hand, camera in the other to capture it📸 pic.twitter.com/MktF0Yg2KM — James Moultrie (@jamesmoultrie_) May 20, 2025

Het is ook een verwitting aan alle andere deelnemers aan de Giro. De regen heeft immers voor een nat wegdek gezorgd: een groot verschil in vergelijking met de tijdrit in Tirana uit de eerste dagen van deze grote ronde. De kans is aanzienlijk dat het een dag wordt vol drama. Er wordt zelfs onweer voorspeld en het is de vraag of dat zal uitbreken voor iedereen zijn tijdrit heeft kunnen afwerken

Schade opmeten bij Primoz Roglic

Code geel is van kracht in Toscane. Iedereen zal dus uiterst voorzichtig moeten zijn, maar de klassementsmannen kunnen zich op sportief vlak natuurlijk niet permitteren om te veel tijd te verliezen. Bij Roglic zelf zal ook opnieuw de schade opgemeten moeten worden. Na zijn valpartijen moet toch ook de vraag gesteld worden of hij zijn kansen volwaardig kan verdedigen tegen de andere klassementsmannen.

In het vervolg van de Giro zal Red Bull-BORA-hansgrohe alvast niet de optie hebben om in het klassement het geweer van schouder te veranderen. Hindley, een mogelijke schaduwkopman, heeft de Giro al moeten verlaten vanwege een valpartij.