Bruyneel kan er mee leven dat hij is afgemaakt op sociale media en denkt hetzelfde als Patrick Lefevere: "Een circus"

Met de zege van Van Aert zal ook Johan Bruyneel wel blij zijn, maar laatstgenoemde vindt nog altijd niet dat gravelritten thuishoren in grote ronden. Hij zit zo op dezelfde lijn als Patrick Lefevere.

Johan Bruyneel maakte zijn mening al duidelijk op X en gaat er in de podcast The Move uitgebreider op in. "Het is geweldig om op tv naar te kijken. Het is superentertainend. Als je wil dat het profwielrennen een show en een circus is, dan hebben zulke ritten hun plek in een grote ronde." Een cynische manier om te zeggen dat hij het één groot circus vindt.

Eén van de tegenargumenten is dat ritten over gravelwegen testen welke ploegen het beste materiaal heeft. "Als je het materiaal wil testen en promoten, dan heb je de Strade Bianche, Parijs-Roubaix en andere koersen die draaien om zulke ondergronden. Ik verwachtte dat ze mij er door zouden sleuren toen ik mijn punt maakte op sociale media en dat is ook gebeurd."

Bruyneel verplaatst zich in positie van ploegleiders en sponsors

Het is niet per se dat hij zich als toeschouwer stoort aan zo'n gravelrit. "Ik erken de waarde van zo'n rit. Als fan kijk ik er graag naar. Als ik mezelf in de schoenen plaats van een ploegleider, een wielrenner, een staflid of een sponsor van een ploeg die de grote ronde probeert te winnen, dan verandert dat perspectief. We praten over professioneel wegwielrennen. Voor zover ik weet, gebeurt dat op de weg."

Als er andere wegen worden opgezocht, dan zijn daar bepaalde wedstrijden voor. "De Strade Bianche is een geweldige koers. Iedereen weet dat je daar op gravel gaat rijden. Parijs-Roubaix is een geweldige koers. Iedereen weet dat dit voor kasseiklassiekers is. We hebben gezien dat een kandidaat-winnaar potentieel de grote ronde verloren heeft in een gravelrit."

Bruyneel beseft dat niet iedereen zijn mening deelt

Dat brengt Bruyneel tot zijn finale conclusie. "Het kan iedereen overkomen. Ik weet dat mijn standpunt door velen niet gedeeld wordt. Maar een gravelrit vergroot de kansen op mechanische pech en valpartij en er is niets wat je daar als renner en ploeg aan kunt doen."