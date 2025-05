Ondertussen meer dan een half jaar geleden: Wout van Aert is opmerkelijk avontuur duidelijk nog helemaal niet vergeten

Meer dan waarschijnlijk is het een avontuur dat hij nooit meer zal vergeten. Het is nu meer dan een half jaar geleden dat Wout van Aert ontmaskerd werd als Eekhoorn.

Dan hebben we het uiteraard over zijn deelname aan The Masked Singer. In oktober 2024 werd televisiekijkend België in de ban gehouden door het figuurtje Eekhoorn in dit VTM-programma. Velen vermoedden dat het Wout van Aert was die op het podium stond te rocken op het nummer Song 2 van Blur. Het bleek inderdaad om de wielrenner te gaan.

Van Aert verklaarde achteraf dat hij aan The Masked Singer wilde meedoen omdat het iets was dat zich buiten zijn comfortzone bevond. Niet elke wielrenner is een artiest, dat klopt. Later deed hij zijn optreden ook nog eens netjes over op een feestje van zijn ploeg Visma-Lease a Bike. Wout van Aert kan dus wel entertainen en dat doet hij dus zowel op als naast de fiets.

Eekhoorn is er bij in Giro-tijdrit

Al die maanden later koestert hij nog altijd die herinneringen van weleer. Vandaag heeft hij in de Giro de individuele tijdrit van Lucca naar Pisa afgewerkt. Onafhankelijk journalist Daniels Benson kon vooraf een kijkje nemen bij de tijdritfiets van Van Aert en nam een foto van de set-up. Daar hoorde ook een afbeelding van Van Aert in het Eekhoorn-pak bij.

Het officiële social media-account van de Giro had het ook opgemerkt en deelde de foto van Benson. "Alleen de beste motivatie voor Wout van Aert", schreef een Giro-medewerker erbij, mét bijhorend microfoontje. Als een renner van Visma-Lease a Bike de tijdrit wint, kan Van Aert vanavond misschien nog eens de Eekhoorn in hem op de wereld loslaten.

Van Aert wist dat hij alles moest geven

Eén ding staat vast: Wout van Aert wist bij het begin van zijn eigen tijdrit dat hij alles moest geven, net zoals hij destijds deed als Eekhoorn op het podium.