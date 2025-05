Werkelijk iedereen heeft het hem gegund: Wout van Aert zegt waarom hij nog zoveel populairder is dan andere toppers

'Eindelijk, was het gevoel in talloze huiskamers toen Van Aert zijn ritzege pakte. Quasi iedereen heeft hem die triomf gegund.

Wie de Vlaamse voorjaarsklassiekers bijwoont, merkt het aan het geluid wanneer Wout van Aert in aantocht is. Dan gaan de decibels de hoogte in. Winnen of verliezen: Wout van Aert blijft enorm populair. In België heb je nog een topper als Remco Evenepoel en ook Mathieu van der Poel woont in ons land. Zij hebben ook veel fans, maar geen renner is in België even populair als Van Aert.

Ook buiten de landsgrenzen is er een enorm hoge gunfactor voor Wout van Aert. In zijn persconferentie op de tweede rustdag van de Giro heeft hij dat proberen te verklaren. "Een deel zit misschien in het feit dat ik vaak de underdog ben. Soms zijn mensen daar meer fan van dan van iemand die vaak wint." Van Aert behoort tot de toppers uit de wielerwereld, maar heeft inderdaad ook al vaak tweede plaatsen verzameld.

Grote gunfactor voor Van Aert na lange periode zonder zege

Zeker zijn ritzege in de Giro is bij vele wielerfans op gejuich onthaald. "Het was mij al lang niet meer gelukt om te winnen. Dan gunnen de mensen het je iets meer. Dat zal wel meespelen. Verder ben ik ook altijd mezelf. Ik denk wel dat de mensen dat appreciëren." Daarnaast valt in interviews ook de eerlijkheid van Van Aert op. Nog zo'n eigenschap die hem goed in de markt doet liggen.

De waardering voor alle personen die hem zo hard steunen is ook wel wederzijds. Dat wil Van Aert na zijn overwinning in de Giro wel even onderstrepen. "Mijn telefoon was ontploft na mijn zege. Het voelt enorm goed om zo veel positieve berichten te krijgen." Het noopt Van Aert tot het uitspreken van een oprecht dankwoord. "Ik wil iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft."

Veel steun voor Van Aert

Met alle steun die hij ontvangt, is het misschien ook niet zijn laatste prestatie in deze Giro waar hij zich mee kan onderscheiden.