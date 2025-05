Lotto neemt maatregelen om Arnaud De Lie weer op het rechte pad te krijgen

De comeback van Arnaud De Lie ging afgelopen zondag in de Rund um Köln stevig de mist in. De Belgische kampioen gaf al na iets meer dan 40 kilometer op en is duidelijk nog niet de oude.

Zes weken nadat Lotto hem verplicht een pauze liet nemen, vond de ploeg het tijd om De Lie weer te laten koersen. De Rund um Köln werd dus gekozen als wedstrijd om te hervatten, maar De Lie was duidelijk nog niet de oude. Bij Lotto hadden ze niet verwacht dat De Lie zou moeten opgeven en maandag zaten alle betrokken partijen dan ook nog eens samen. Volgens Het Nieuwsblad was de conclusie dat De Lie ondanks zijn tegenvallende comeback op de goede weg is. Daarom zullen er nu geen grote veranderingen komen. Wel zal De Lie deze week nog eens bloed- en longtesten ondergaan om eventuele allergieën op te sporen die goede prestaties in de weg kunnen zitten. Programma Arnaud De Lie Ook aan het programma van de Belgische kampioen zal niet worden gesleuteld. Het is nog altijd de bedoeling dat hij van 29 mei tot 1 juni in Frankrijk de vierdaagse rittenkoers Boucles de la Mayenne zal rijden. Daarna komt De Lie ook aan de start in de Ronde van Zwitserland (15 tot 22 juni), daarna verdedigt hij op 29 juni zijn Belgische titel op de weg in Binche. Ook de Tour (5 tot 27 juli) staat op het programma van De Lie.