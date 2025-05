Michel Wuyts stelt zich veel vragen bij Primoz Roglic: "Heb hem dat nog nooit zien doen"

De Giro is halfweg en in het klassement staat alles nog altijd op een zakdoek. Toch vreest Michel Wuyts dat Primoz Roglic in Rome de roze trui niet zal mogen aantrekken.

Zijn tijdsverlies van de graveletappe heeft Primoz Roglic in de tweede tijdrit van de Giro bijna helemaal goedgemaakt. De Sloveen kwam meer dan een minuut dichter op leider Del Toro en kwam ook dichter bij zijn grote concurrent Ayuso.

Roglic heeft nu nog een achterstand van 1'18" op Del Toro en 53 seconden op Ayuso. De Sloveen moet dus achtervolgen en zal vooral in de derde week moeten aanvallen als hij voor de tweede keer de Giro wil winnen.

Kan Roglic terugvechten in de Giro?

Michel Wuyts heeft daar vraagtekens bij. "Roglic heeft altijd al gehandeld, zeker in de vier Vuelta’s die hij won, vanuit een toppositie. Maar terugboksen, counteren: dat heb ik hem nooit zien doen", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Toch schrijft Wuyts de Sloveen nog niet af voor eindwinst in de Giro. "Nee, nee, het is een taaie vent he." Vooral omdat Roglic dus de ervaring heeft van het winnen van een grote ronde, de Sloveen won al vijf keer een grote ronde.

Bij zijn eindzege in 2023 in de Giro greep Roglic pas op de voorlaatste dag de roze trui en ook vorig jaar in de Vuelta nam de Sloveen pas in de 19de rit de rode leiderstrui over. Op het juiste moment de leiderstrui overnemen kan Roglic dus goed.