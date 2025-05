Stevig met de voeten op de grond gezet over Wout van Aert: "Gaat hij niet ineens doen"

Wout van Aert knalde zondag in Siena naar zijn eerste zege in de Giro. Volgens Thijs Zonneveld zat wel alles mee voor Van Aert om daar te winnen en moeten we nu niet meteen wonderen verwachten.

Voor Wout van Aert deed zijn zege in de Strade Bianche-rit in de Giro heel veel deugd. Acht maanden na zijn laatste ritzege in de Vuelta moest Van Aert heel lang wachten op zijn 50ste profzege uit zijn carrière.

En dat terwijl hij in de Giro nochtans goed van gestart was gegaan, maar daarna wegzakte door zijn slechte voorbereiding. "Echt ongelofelijk wat hij liet zien", zegt Thijs Zonneveld in de Eurosport-podcast In De Waaier over de ritzege van Van Aert.

"Als je ziet waar hij vandaan komt… Een paar dagen geleden leek hij nog helemaal nergens te staan." Volgens Zonneveld zat alles wel mee voor Van Aert. "Hij heeft alles perfect gedaan: de juiste vlucht, de juiste timing, slim gereden, zijn stuurmanskunst benut. Hij heeft echt alles uit zichzelf geperst."

Van Aert nog niet in topvorm

Zonneveld denkt dan ook dat Van Aert zondag boven zichzelf is uitgestegen. Hij zit nog niet aan zijn absolute top en dat zagen we ook in de tijdrit. Van Aert kon zijn sterke prestatie nog niet doortrekken met een nieuw topresultaat.

"Dit is nog niet de Van Aert van weleer." En daar moeten we ook rekening mee houden in de volgende ritten van de Giro. "Ik denk niet dat hij nu ineens Mads Pedersen gaat kloppen in de sprint", besluit Zonneveld nog.