Wout van Aert nog niet de oude: Michel Wuyts ziet nog twee grote manco's

Wout van Aert pakte in de negende rit van Giro een belangrijke etappezege. Toch lijken nog niet alle problemen van Van Aert van de baan te zijn.

Bijna acht maanden had Wout van Aert moeten wachten om nog eens te winnen. Na zijn zware valpartij in de Vuelta moest hij lang revalideren en had hij tijd nodig om weer op niveau te komen.

In de eerste rit van de Giro forceerde Van Aert zich om tweede te worden, hij moest er bijna een week van herstellen. In de negende rit vond Van Aert opnieuw zijn goede benen, maar dat kon hij in de tweede tijdrit opnieuw niet doortrekken.

Wuyts ziet nog twee minpunten bij Van Aert

"Er zijn volgens mij nog twee manco's bij Van Aert", zegt Michel Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck. "Ten eerste explosiviteit. Die korte explosiviteit, daar heeft hij door verminderde kracht op zijn rechterbeen niet meer echt op kunnen trainen."

"En angst. Dat zie je toch wel duidelijk en kun je ook niet omheen. Zich plaatsen in de mix van een massasprint, dat doet hij niet meer. Hij heeft een ingebouwde reflex om dan afzijdig te zijn. Ik vraag me af of dat er nog uit gaat."

"Zijn beste momenten zijn degene waarin hij zich vrij kan maken, als hij door zo weinig mogelijk renners omringd is. In de rit met aankomst in Napels kon hij zich vrijmaken en zie je dat hij initiatief neemt. Dan zie je nog altijd die kracht en dat potentieel."