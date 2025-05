"Dat is voor ons niet de realiteit: "Jurgen Foré spreekt klare taal over toekomst Remco Evenepoel

Remco Evenepoel ligt nog tot eind 2026 onder contract bij Soudal-QuickStep. CEO Jurgen Foré verwacht ook dat onze landgenoot zijn contract zal uitdoen.

Al enkele jaren zijn er heel wat transfergeruchten te horen over Remco Evenepoel. Het laatste in de rij: eind dit jaar trekt Evenepoel van Soudal-QuickStep naar INEOS Grenadiers.

Maar ook over 2027, als Evenepoel niet meer onder contract ligt, zijn er al geruchten. Dan zou Red Bull-BORA-hansgrohe de ploeg zijn die hem wil binnenhalen.

Jurgen Foré denkt niet dat Evenepoel daar nu al mee bezig is. “Ik kan mensen niet weerhouden van praten over 2027, maar ik denk niet dat er nu al contracten ondertekend worden”, klinkt het in een gesprek met wielerjournalist Daniel Benson.

“Hij heeft het recht om dat te doen, maar we hebben hem op de beste manier omringd om hem terug in koers te krijgen. Hij had alles wat hij nodig had, en we hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Nu herbouwen we weer, en hij wordt betaald om te koersen, niet om in de krant te staan.”

Uiteraard wil Foré Evenepoel langer aan boord houden. Een contract voor het leven zoals Wout van Aert en Mads Pedersen is echter bijzonder moeilijk wellicht voor Soudal-QuickStep.

“We moeten dat gesprek hebben en de tijd zal komen”, gaat Foré verder. “Ik zie alle contracten voor het leven, maar een leven is lang. Als je sponsors hebt die dat aandurven... Maar dat is voor ons niet de realiteit. We hebben mooie steun van onze partners, maar ik heb contracten tot 2027, en we zullen het over verlengingen hebben.”