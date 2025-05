Lotte Kopecky hervat competitie met derde plek: ploegleider zegt hoe het gaat met haar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky startte vandaag in de Ronde van Burgos. Ze eindigde zelf op de derde plek, maar de zege was voor haar team SD Worx Protime.

Onze landgenote loodste ploegmate Lorena Wiebes naar de overwinning in de eerste etappe van de Ronde van Burgos. Kopecky eindigde zelf nog als derde.

“We hebben het idee dat ze er goed voor staat en mooi op schema ligt richting de zomer. Hoe het uitpakt in koers zal moeten blijken, maar dit is alvast een mooi begin”, vertelt ploegleider Christian Kos vanuit Spanje aan Het Nieuwsblad na de eerste rit.

Deze winter liep Kopecky de nodige achterstand op haar voorbereiding op, maar dat zal normaal geen invloed hebben op de Tour de France Femmes.

“Mocht er op dit moment nog sprake zijn van een achterstand, dan hoeft die nu nog niet volledig weggewerkt te zijn. Zolang dat maar richting de Tour het geval is. Van die knie heeft ze in ieder geval geen last meer.”

Kopecky heeft de nodige ambities in Burgos. De ploegleider wil het echter dag per dag bekijken. Zondag eindigt deze rittenkoers.

“Al moeten we de komende dagen ook een beetje zien waar ze staat en of het echt realistisch is om voor het eindklassement te gaan. Al denk ik wel dat het moet lukken”, besluit Kos.