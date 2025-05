Mathieu van der Poel zit opnieuw met een probleem dat hij al meerdere keren had

Mathieu van der Poel rijdt komend weekend met de mountainbike. Hij neemt deel aan de Wereldbeker cross-country in Nove Mesto.

Mathieu van der Poel zal dit weekend in Tsjechië te bewonderen zijn. De Nederlander wil kijken hoe het zit met de vorm, richting het WK in Zwitserland.

Bondscoach Gerben de Knegt weet dat Nove Mesto een grote test wordt. “Daar was nu even tijd voor. Een heel groot doel kan hij hier niet van hebben gemaakt, want zoveel tijd om zich voor te bereiden was er niet”, vertelt hij aan Sporza.

De concrete plannen na de Tour de France kent ook de bondscoach niet. Alpecin-Deceuninck liet al weten dat Van der Poel na Parijs nog enkele mountainbikewedstrijden zal rijden, zonder concrete locaties te geven.

Doordat de Nederlander geen mountainbikewedstrijden reed wordt hij geconfronteerd met een probleem dat hij al kent: hij krijgt geen goede startplek in het mountainbiken, omdat hij te weinig punten verzamelde.

“Er is een regel dat iemand uit de top 10 van een andere wielerdiscipline mag starten op plek 33, dat is op de vijfde rij. Dat geldt voor Nove Mesto, maar ook voor het WK”, klinkt het.

“Dat zal het een beetje zijn, ik zie niet hoe hij meer punten kan halen in een klein aantal wereldbekers. De renners die vooraan staan, hebben al veel meer punten verzameld”, besluit De Knegt.