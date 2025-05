Jurgen Foré helder over transfers van Soudal Quick-Step: "Daar gaan we écht werk van maken"

Soudal Quick-Step won met de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl twee semiklassiekers dankzij Tim Merlier en Remco Evenepoel. CEO Jurgen Foré wil daar iets aan veranderen met transfers.

Met Tim Merlier (eind 2028), Paul Magnier (eind 2027) en Remco Evenepoel (eind 2026) liggen de kopmannen van Soudal Quick-Step nog een tijdje vast. CEO Jurgen Foré vindt dat er vooral in de breedte versterkt moet worden.

Foré kijkt vooral naar sterke allrounders, hij wil renners aantrekken die zowel in het klassieke voorjaar kunnen presteren als in grote rondes ritten kunnen winnen. Maar tegelijk ook klassementsrenners kunnen beschermen.

Soudal Quick-Step wil zich versterken

"Naar die mix kijken we. Er is niet echt één prioriteit in het transferbeleid, maar het is belangrijk om ons in de breedte te versterken", zegt Foré bij WielerFlits. Onder meer Jasper Stuyven en Dylan van Baarle worden aan Soudal Quick-Step gelinkt.

Namen kan Foré nog niet bevestigen, dat kan pas vanaf 1 augustus. Maar wat wel zeker is, is dat Foré wil dat Soudal Quick-Step in het voorjaar weer een prominentere rol kan spelen volgend jaar.

Dit jaar waren de resultaten al beter dan vorig jaar, vond Foré. Maar dat moet nog veel beter volgend jaar. "Daar gaan we écht werk van maken in de transferperiode", benadrukte de CEO nog eens.