Michel Wuyts doet grote toegeving: "Ik ben dan niet te chauvinistisch"

Tadej Pogacar heeft het wielrennen de voorbije maanden en jaren gedomineerd. Maar hoe groot is de Sloveen nu echt in de koerswereld?

Tadej Pogacar, is hij de beste wielrenner aller tijden? Het is een ontzettend moeilijk vraagstuk, omdat je verschillende tijdperken heel erg moeilijk met elkaar kan vergelijken.

Als je hem met iemand moet vergelijken, dan moet je Tadej Pogacar naast Eddy Merckx zetten. Niet gemakkelijk om die twee naast elkaar in te schatten.

“Ik vind sowieso die vergelijkingen onbegonnen werk”, vertelt Michel Wuyts aan Wielerrevue. “Het is in elk geval absurd om te zeggen dat Merckx minder tegenstand had. In de eendagswedstrijden was de tegenstand zeker groter dan de tegenstand die Pogacar nu heeft. De enige die hem nog echt uit kan dagen is Mathieu van der Poel.”

De wielerwereld was ten tijde van Merckx wel een pak kleiner dan nu, maar de parallellen tussen Merckx en Pogacar zijn wel degelijk te trekken.

“Zowel Merckx als Pogacar zijn buitengewoon getalenteerd en hebben een onverwoestbare honger. Pogacar wil ooit een voorjaar rijden waarin hij al zijn doelen aanstipt en wint, dan is de vergelijking met Merckx daar. Die had exact hetzelfde. Merckx herkent zich ook in Pogacar.”

Voor een echte vergelijking moet je eigenlijk de cijfers erbij halen. “Daarin is Pogacar nu op de helft van Merckx’ palmares. Als Pogacar honger blijft houden dan gaat hij het palmares van Merckx zelfs overtreffen. Ik ben dan niet te chauvinistisch om toe te geven dat Pogacar de grootste aller tijden is.”