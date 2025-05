Transfer Evenepoel houdt risico's in: Soudal Quick-Step waarschuwt geïnteresseerde teams

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel wordt steeds nadrukkelijker gelinkt aan een vertrek bij Soudal Quick-Step. CEO Jurgen Foré waarschuwt echter ploegen die de olympische kampioen deze winter willen binnenhalen.

Vertrekt Remco Evenepoel dit jaar al bij Soudal Quick-Step? De olympische kampioen wordt onder meer gelinkt aan INEOS Grenadiers en Red Bull-BORA-hansgrohe, twee ploegen die al jaren interesse tonen.

Bij Soudal Quick-Step heeft Evenepoel nog een contract tot eind 2026, maar de ploeg zou dit jaar wel al moeten weten of ze het contract van de olympische kampioen kan verlengen. Anders moet het Evenepoel verkopen om nog wat geld binnen te halen.

Soudal Quick-Step wil geen transfer van Evenepoel

Maar CEO Jurgen Foré wil er allemaal niets van weten. "Het enige wat op tafel ligt is zijn contract, en de einddatum daarvan is december 2026. Dat is voor mij wat telt, en alle geruchten zijn gewoon geruchten", zegt hij bij Daniel Benson.

Soudal Quick-Step lijkt dus niet van plan om Evenepoel deze winter al te laten vertrekken. "Voor mij ligt dat idee niet op tafel." En hij waarschuwt ploegen die Evenepoel toch zouden willen binnenhalen voor 2026.

"Bij een contract zijn er specifieke regels, alle partijen aan tafel moeten het met elkaar eens zijn. We mogen niet vergeten dat ploegen gedegradeerd kunnen worden als ze de UCI-regels breken", stelde Foré nog.