Harde labeur Van Aert levert niet op, Van der Poel krijgt prachtig voorbeeld en Kopecky ver verwijderd van goede vorm

Wout van Aert heeft enorm hard gewerkt om zijn ploegmaat Kooij in stelling te brengen in de Giro. Kasper Asgreen bleef als enige vluchter echter voorop. Ook andere wielerevents in Tsjechië en Spanje verdienen onze aandacht.

Giro

In het begin van de veertiende Giro-rit was er een poging tot ontsnapping waar verschillende Belgen bij betrokken waren, inclusief Van Aert. Die keek dan toch wat de kat uit de boom, waarna deze kopgroep werd teruggenomen. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike ging dan controleren en gaf de zegen aan een vlucht van vier renners.

Het was uitkijken naar een technische finale en bij een wegversmalling ging de halve ploeg van Lidl-Trek tegen de grond. Ook Ciccone was bij de slachtoffers. Hij was niet de enige klassementsman die in de hectiek achterop geraakte. Ook Ayuso, Roglic en Tiberi leden tijdsverlies. Ondertussen werkte Van Aert enorm hard om de achtervolgende groep helemaal terug vooraan te brengen.

Dat lukte niet. Vluchter Asgreen vertrok solo op vijf kilometer van de meet. Van Aert zette zich in de slotkilometers aan de kant: zijn tank was leeg. Asgreen hield het vol tot op de streep: hij toonde dat hij niet voor niets al de Ronde van Vlaanderen en een Touretappe op zijn palmares heeft staan. Groves en Kooij spurtten naar de tweede en derde plek.

Ronde van Burgos voor vrouwen

Ook het vrouwenwielrennen stond er wel wat te gebeuren: in de Ronde van Burgos stond de zware bergrit naar Picon Blanco op het programma. Lotte Kopecky eindigde net buiten de top tien en kreeg 2'22" aan de broek. Het was dan wel het zwaardere werk, een Kopecky in goede vorm moet veel beter kunnen. Haar ex-teamgenote Marlen Reusser sloeg een dubbelslag namens Movistar.

Mountainbiken in Nove Mesto

Ook Nove Mesto is één van de plekken die we dit weekend in het oog houden, want daar tonen de mountainbikers het beste van zichzelf. Het is uitkijken naar wat Mathieu van der Poel zal kunnen bij de mannen, maar bij de vrouwen gaf Puck Pieterse alvast het goede voorbeeld door de shorttrackwedstrijd te winnen.