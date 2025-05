INEOS gevraagd naar de interesse in Remco Evenepoel: dit is wat ze er bij de Britse ploeg over te zeggen hebben

Remco Evenepoel wordt al geruime tijd weer in verband gebracht met INEOS Grenadiers. Zijn eigen entourage doet het af als geruchten en bij zijn ploeg wijzen ze naar de contractuele situatie.

Dan is er nog één betrokken partij die nog niet aan het woord gekomen is en dat is uiteraard INEOS Grenadiers. Daar is inmiddels ook verandering in gekomen. Bij Cyclingnews hebben ze gesproken met Scott Drawer, Performance Director bij INEOS. Die gaf er de voorkeur aan om geen specifieke antwoorden te geven over Evenepoel.

Dat wil misschien ook al wel iets zeggen. Drawer was wel bereid om te duiden hoe INEOS in het algemeen naar de zaken kijkt. "We kunnen niet speculeren over toekomstige investeringen en wie deel zal uitmaken van de toekomst. Onze CEO John Allert heeft publiekelijk verklaard dat we op zoek zijn naar investeerders en dat is nog altijd zo."

INEOS kijkt naar renners die vrij zijn in '26 of '27

Zo reageert Drawer op de suggestie dat Ineos-eigenaar Jim Ratcliffe persoonlijk in zou willen staan voor de transfer en het salaris van Remco Evenepoel. "We zijn gefocust op wat de ploeg nodig heeft en wat nodig is om opnieuw grote ronden te winnen. We kijken naar alle kandidaten. Er zijn een aantal renners die vrij zouden kunnen zijn in 2026 en 2027."

Die renners komen automatisch op de radar van INEOS. "We houden hen goed in de gaten en praten met de juiste mensen op het juiste moment." Evenepoel zal graag horen dat ze er bij INEOS alles aan doen om weer de top te bereiken in het rondewerk. Hij is natuurlijk één van die renners die vrij zal zijn in 2027, aangezien hij een contract heeft tot het einde van 2026.

INEOS wil de volgende Pogacar strikken

"In onze visie zullen de volgende winnaars van grote ronden doorbreken op heel jonge leeftijd, zoals Tadej Pogacar ook deed en zoals Isaac del Toro lijkt te doen. Onze grootste focus is om die hele weg uit te stippelen. Dat zal de basis zijn van de ploeg in de toekomst. Je kunt kijken naar het gekende talent, maar het opkomende talent is de toekomst", denkt Drawer.