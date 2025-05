Roxanne Bertels doet emotioneel verhaal: "Grootste glimlach ooit bij Mathieu, Corinne en Adrie nooit gezien zoals toen"

Mathieu van der Poel heeft al heel wat meegemaakt, in zijn leven en zijn carrière. Vriendin Roxanne doet een emotioneel verhaal uit de doeken.

Wielerflits meldt hoe in de zomergids van RIDE Magazine over de Tour de France van 2025 ook een terugblik zit op 27 juni 2021. Op die dag fladdert Mathieu van der Poel naar de overwinning op de Mûr-de-Bretagne. Hij slaat een dubbelslag en staat zo ook in de gele trui. Het is een eerbetoon aan zijn grootvader Raymond Poulidor, op dat moment al anderhalf jaar overleden.

Ondanks acht podiumplaatsen in het klassement van de Tour droeg Poulidor nooit het geel. Zijn kleinzoon speelde het wel klaar. Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu, doet het verhaal van die dag uit de doeken. Zij, Corinne en Adrie moesten zelfs over een hek stappen om in de buurt te geraken van het podium en een glimp van Mathieu te kunnen opvangen.

Emoties liepen hoog op bij Tourritzege Van der Poel

De emoties liepen hoog op. "Die mega smile, in mijn ogen de grootste glimlach die ik ooit bij Mathieu op een podium heb gezien, is het moment dat hij ons in de verte met z’n drieën druk ziet zwaaien en schreeuwen." Roxanne merkte dat ook bij de ouders van Mathieu van der Poel van alles door het hoofd ging. Zij waren uiteraard trots, maar ook de herinnering aan Poupou speelde.

"De familie Van der Poel is niet de meest emotionele familie. Maar zoals toen heb ik Corinne en Adrie nog nooit gezien. Ze waren heel verdrietig, maar langs de andere kant ook in de zevende hemel. Ik krijg daar nog een krop van in mijn keel als ik eraan terugdenk." Ook voor Roxanne zelfs was het speciaal en uniek om het op deze manier te beleven.

Goede prikkel voor Mathieu

De Mûr-de-Bretagne is een plek die de familie Van der Poel nooit zal vergeten. Die drie weken Tour de France zijn niet altijd de meest amusante belevenis voor Mathieu, maar die overwinning van toen zal ook in aanloop naar de editie van 2025 nog altijd een goede prikkel zijn om er ook dit jaar weer het beste van te maken.