Vanmarcke weet dat fenomeen Van Aert achtervolgt: "Hij is dat gewend van Van der Poel, hij zal er gek van worden"

Als oud-collega weet Sep Vanmarcke hoe Wout van Aert tegen de dingen aankijkt. Die zal waarschijnlijk zo positief proberen om te gaan met het gegeven dat een bepaald fenomeen hem achtervolgt.

Dat is namelijk dat hij vaak in de sprint strandt aan het achterwiel van Mads Pedersen dit seizoen. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ging Van Aert al de sprint aan in het groepje van de Deen. In Giro-ritten 1 en 13 waren het nagenoeg rechtstreekse duels tussen die twee. Dat maakt vier sprints in het totaal dit seizoen. Tussenstand: 4-0 voor Pedersen.

In elk van die sprints was Pedersen de snelste en moest Van Aert het afleggen. Dat moet niet evident zijn om te incasseren. Sep Vanmarcke schoof in het Eurosport-programma Kop Over Kop vrijdagavond aan als één van de analisten. Hij werd dan ook gevraagd naar wat zijn landgenoot allemaal meemaakt in het peloton dit wielerseizoen.

Pedersen in de rol van Van der Poel

"Het is een fenomeen dat Wout van Aert al kent", relativeert Vanmarcke. "Hij is gewend om het achterwiel van Mathieu van der Poel te zien." Van Aert is in zijn loopbaan inderdaad al heel vaak tweede geworden achter Van der Poel. Tegenwoordig neemt Pedersen die rol van angstgegner dus over. "Wout zal er gek van worden, maar laat ons het positief bekijken."

Vanmarcke vindt dat na de tweede plaats van Van Aert in de dertiende Giro-rit zijn prestaties zeker vanuit een positief daglicht bekeken mogen worden. "Hij staat er weer tweede te wezen. Hij heeft het in het voorjaar meegemaakt. Het is fantastisch dat hij altijd bij de besten hoort. Iedereen gunt het hem dat hij het vaker kan afmaken, maar hij staat er altijd bij."

Heldere boodschap voor Van Aert

De booschap is klaar en duidelijk: zoveel mogelijk blijven meedoen om de prijzen. Dat is de beste manier om ook zoveel mogelijk beloond te worden. Overigens is Van Aert ook vandaag in theorie één van de kanshebbers, maar het is ook een reële optie dat hij in Nova Gorica de sprint aantrekt voor ploegmaat Kooij.