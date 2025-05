Wout van Aert is heel duidelijk over wat de grote kracht is nu hij weer in een betere vorm verkeert

Het is weer fijn koersen voor Wout van Aert. Hij zit zelf in een betere vorm en dat brengt de grote kracht van zijn ploeg Visma-Lease a Bike ook weer naar voren.

Dat is namelijk dat er op twee paarden gewed kan worden in etappes voor punchers of als het peloton zich begeeft op terrein waar het onzeker is dat de sprinters aan boord blijven. Dan hebben ze bij Visma-Lease a Bike zowel Wout van Aert als Olav Kooij achter de hand. Dit had zo moeten zijn vanaf het begin van de Giro, maar toen was Van Aert door ziekte nog niet in orde.

Inmiddels is de Belg er weer bovenop. Hij kon bij Sporza dan ook reikhalzend uitkijken naar het verloop van de veertiende rit. "Het is wel een finale die mij moet liggen. Het mooie bij ons in de ploeg is dat we met Olav Kooij en mezelf twee kansen hebben. Als Olav erbij blijft, is hij de snelste en is hij de grootste kans op de overwinning. Dan gaan we voor hem, maar we hebben twee kaarten om te spelen."

Van Aert niet zeker of sprinters overboord gaan

De grote vraag is of de pure sprinters overboord gegooid zullen worden op een helling op zeven kilometer van de aankomst. "Het valt af te wachten. Het is echt niet lang. Omdat we het rondje twee keer doen, zal het peloton wel uitgelijnd zijn. Het is fifty-fifty." Bij een laatste passage gaat het toch altijd wat harder en is de kans groter dat sommige renners moeten lossen.

Van Aert geeft al aan dat het peloton zich op een lokaal circuit zal begeven in Nova Gorica, de Sloveense aankomstplaats van vandaag. "Het is best een technisch circuit. Vooral dat gegeven zal het moeilijk maken om een scheve situatie nog recht te zetten." Op een parcours met veel bochten is het soms moeilijk inschatten hoeveel terrein nog goedgemaakt moet worden.

Van Aert vindt finale veertiende Giro-rit interessant

Het zullen niet enkel de gelosten zijn die in de problemen komen. "Als je niet bij de eerste vijftig zit, zal het al moeilijk zijn om nog naar voren te gaan en nog een goede sprint te rijden. Het is een interessante finale", besluit Van Aert.