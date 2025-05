Door Van Aert nog indrukwekkender: Boogerd ziet grote problemen voor concurrenten van Del Toro

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Giro is twee weken ver, maar het zwaartepunt moet nog komen in de derde week. Isaac Del Toro heeft de roze trui en het is maar de vraag of de Mexicaan nog uit het roze kan gereden worden.

Met een voorsprong van bijna anderhalve minuut op Simon Yates en ploegmaat Juan Ayuso en meer dan twee minuten op Primoz Roglic staat Isaac Del Toro er bijzonder goed voor een week voor het einde van de Giro. De Mexicaan maakte al veel indruk onderweg en eindigde al drie keer tweede en één keer derde in een etappe. Zaterdag breidde hij zijn voorsprong op Roglic en Ayuso met 48 seconden uit door na de massale val weer naar het peloton te rijden. Rijdt iemand Del Toro nog uit het roze? "Hij heeft ook stilgestaan, maar rijdt zo naar een groep toe waar Wout van Aert vol op kop rijdt", zegt ex-renner Michael Boogerd bij Eurosport. "Dat zegt natuurlijk genoeg over zijn vorm. Hij is overgestoken op het klimmetje dat volgde." De Nederlander ziet Del Toro dan ook als een van de favorieten voor eindwinst in de Giro. "Het zal veel moeite gaan kosten om hem nog uit de roze trui te rijden. Hij is de renner in vorm, en dan lukt vaak ook alles." Voor ploegmaat Ayuso zal het hopen worden op een inzinking van Del Toro om de Giro nog te winnen. "Het zou er lullig uitzien als hij zijn teamgenoot aanvalt. Het zou me verbazen als dat gebeurt. Ayuso moet hopen op een aanval van Roglic of Yates, en dat Del Toro dan erdoorheen zakt."