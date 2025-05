Niet enkel bezig met Wattage Festival: Ruben Van Gucht en Tom Boonen ook opvallende sprekers op een ander festival

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eén van de grote huidige projecten van Ruben Van Gucht is het Wattage Festival, het wielerfestival dat moet voortvloeien uit de podcast Wielerclub Wattage. Dat is niet het enige festival waar Van Gucht in de kijker zal lopen.

Ruben Van Gucht is immers ook één van de sprekers op het Nerdland Festival, dat doorgaat van 6 tot en met 9 juni in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Lochristi. Daar ging vroeger ook de veldrit van Wachtebeke door. Wachtebeke is een deelgemeente van Lochristi. Van Gucht zal de plek dus misschien nog wel kennen waar hij op maandag 9 juni naartoe gaat.

In een uurtje tijd zal Ruben Van Gucht daar een speciale versie van Wielerclub Wattage neerzetten. Ook vaste gasten Tom Boonen en Jan Bakelants zullen opnieuw van de partij zijn. Het is de bedoeling om te bespreken hoe de werelden van wetenschap en wielrennen elkaar doorkruisen. De wetenschappelijke kant van de koers zal dus in de verf gezet worden.

Van Gucht, Boonen en Bakelants op Nerdland

Het Nerdland Festival wordt dan ook aangekondigd als het grootste science festival van België. Het is een initiatief van wetenschapper Hetty Helsmoortel en wetenschapscommunicator Lieven Scheire, die allebei tot de bekende gezichten behoren bij televisiekijkend Vlaanderen. Dit jaar betrekken ze dus ook de wielersport bij Nerdland.

Daarom zal Lieven Scheire aansluiten bij deze speciale versie van Wielerclub Wattage om zijn nerdy kijk op het geheel te geven. Ongetwijfeld zullen Jan Bakelants en Tom Boonen ook wel een pertinente mening hebben over de wetenschappelijke ontwikkelingen in de koers. Aan Ruben Van Gucht om dit alles in goede banen te leiden.

Voorproefje voor het Wattage Festival

De inhoud van de show is voor een leeftijdscategorie vanaf 14 jaar bestemd. Ruben en zijn gasten zullen vanaf 16u45 tot en met 17u45 al hun gedachten op het publiek loslaten. Het is alvast een goed voorproefje voor het Wattage Festival dat doorgaat op 29 juni in Oostende.