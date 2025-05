Oud-wielrenner zegt welk ander Belgisch toptalent absoluut een voorbeeld moet nemen aan Wout van Aert

Wout van Aert heeft in zijn carrière al veel tegenslagen overwonnen. Voor een ander Belgisch toptalent kan hij als een voorbeeld fungeren.

Ook in de Giro is Wout van Aert er weer in geslaagd om terug te knokken. Deze keer moest hij zich naar een betere conditie zwoegen wegens ziekte tijdens de voorbereiding. Van Aert heeft al veel ergere zaken meegemaakt, met name enkele ernstige valpartijen. Dan was dit niet eens de zwaarste beproeving van zijn carrière.

Een kantelmoment waar je de dingen weer in je voordeel mee kunt keren, komt wel niet uit de lucht gevallen. Het is telkens hard werken. Als Van Aert voor één zaak symbool staat, dan is het wel om altijd vechtlust te blijven tonen. Daar is hij in deze Giro voor beloond met een ritzege en wie weet valt er nog wel een tweede overwinning uit de bus.

De Lie moet naar Van Aert kijken

In Dans le Peloton, het programma van RTL sports, zien ze in Van Aert dan ook een voorbeeldrenner. "Dit is iemand aan wie Arnaud De Lie een voorbeeld moet nemen. Van Aert gaf nooit op", looft Frédéric Amorison de strijdlust van WVA. De 23-jarige Arnaud De Lie is ook één van de grotere Belgische talenten, maar hij draait dit seizoen helemaal vierkant.

Ook vorig seizoen had De Lie het lang moeilijk, tot hij er dan toch weer doorkwam en nog de Belgische titel kon pakken. In dat Belgisch Kamioenschap in Zottegem was Wout van Aert één van de renners die hij kon aftroeven. Van Aert moest toen genoegen nemen met een vijfde plaats. Sinsdien is er heel wat gebeurd in de loopbaan van beide renners.

Astana-ploegleider fan van Van Aert

Ook Lorenzo Lapage, ploegleider bij Astana, is fan van Van Aert. "We mogen trots zijn zo'n renner in België te hebben. In stilte is hij altijd teruggekomen. Hij is een groot kampioen." Het zal nog even duren eer De Lie dat niveau bereikt. Op 29 mei rijdt de Belgische kampioen in Frankrijk zijn volgende koers.