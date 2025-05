Dé reden waarom Primoz Roglic de Giro niet meer kan winnen? "Altijd zijn zwakte geweest"

Primoz Roglic dreigt door valpartijen alweer de eindwinst in een grote ronde te mogen vergeten. De Sloveen kwam een paar keer ten val en de zware beklimmingen moeten nog komen.

Al drie keer is Primoz Roglic tegen de grond gegaan in deze Giro. In de gravelrit naar Siena, tijdens de verkenning van de tijdrit en ook zaterdag in zijn thuisland Slovenië. Roglic is dan ook aan het lijden op zijn fiets.

Zondag moest Roglic lossen op een relatief makkelijke beklimming en verloor hij meer dan anderhalve minuut op alle andere renners in de top tien. Intussen moet Roglic al bijna vier minuten goedmaken op Isaac Del Toro.

Voor Thijs Zonneveld is het dan ook een wonder dat Roglic eigenlijk nog altijd in de top tien staat. "Hij is een paar keer hard gevallen, en hij stond er dus eigenlijk met kunst en vliegwerk nog tussen", zegt hij bij In De Waaier.

Hooggebergte grote zwakte van Roglic?

En dan moeten de langere beklimmingen deze week nog komen. "Dat is altijd zijn zwakte geweest. Waar Roglic heel goed in is, zijn de korte inspanningen tussen 5 minuten en een half uur. Dat is zijn grote specialiteit geweest."

"Met de jaren, en ook met het veranderen van ploeg, zie je dat de absolute scherpte van dat sprintje eraf is. In de Giro heeft hij die Roglic-aankomst, waar hij iedereen in de laatste 100 meter versmacht, geen een keer laten zien."