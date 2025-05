Merlier stoomt zich samen met Evenepoel klaar voor de Tour, met één groot verschil: "Uiteraard niet"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De twee kopmannen van Soudal Quick-Step in de Giro zijn al naar huis, de kopmannen van de Tour stomen zich intussen klaar. En dat doen ze samen op de Sierra Nevada.

Met Mikel Landa, de vijfde van de Tour vorig jaar, mikte Soudal Quick-Step op een goed klassement in de Giro, maar de Spanjaard moest na een valpartij al in de eerste etappe opgeven door een gebroken ruggenwervel.

Ook sprinter Paul Magnier is ondertussen naar huis. Een derde plaats was zijn beste resultaat en Soudal Quick-Step wil de 21-jarige Fransman niet uitpersen tijdens de loodzware slotweek waarin er nog één kans is voor de sprinters.

Evenepoel en Merlier samen in de Sierra Nevada

Geen ritzege en een goed klassement in de Giro dus voor Soudal Quick-Step, in de Tour hoopt de ploeg dat Tim Merlier en Remco Evenepoel daar wel voor kunnen zorgen. Zij bereiden zich voor op de Sierra Nevada met een hoogtestage.

"Maar ik doe uiteraard niet de trainingen die Remco doet", lacht Merlier bij Het Nieuwsblad. Samen met zijn lead-out Bert Van Lerberghe werkt Merlier ook specifieke sprinttrainingen af om straks te kunnen toeslaan in de Tour.

Met Jonathan Milan en Jasper Philipsen wordt de concurrentie niet min voor Merlier. Voor Evenepoel geldt hetzelfde, hij krijgt Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar als voornaamste concurrenten in de strijd om de eindzege.