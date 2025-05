Paul Magnier en Milan Fretin verlaten de Giro op de rustdag om dezelfde reden

De renners zijn toe aan hun derde rustdag in de Giro, maar dinsdag gaat de Giro verder zonder Paul Magnier en Milan Fretin (Cofidis). Zij laten de loodzware slotweek links liggen.

We hebben in deze Giro nog maar één aankomst bergop gekregen en ook het hooggebergte moet nog altijd komen. Het zwaartepunt van de Giro ligt dit jaar duidelijk in de derde week, met ongeveer 24.000 hoogtemeters in zes ritten.

Daarvan zijn twee ritten nog relatief vlak, waardoor er vier monsteretappes op het programma staan. En daar hebben sprinters Paul Magnier (Soudal Quick-Step) en Milan Fretin (Cofidis) geen zin meer in.

Patrick Lefevere had zaterdag al aangekondigd dat Magnier uit de Giro zou stappen op de laatste rustdag en dat is ook waarheid geworden. Voor de 21-jarige Magnier zijn twee weken grote ronde op dit moment genoeg volgens Lefevere.

Fretin en Magnier enkele keren in de top tien

Zowel Fretin als Magnier kwamen enkele keren dicht in de buurt van een zege, maar winnen lukte niet. Fretin kwam met een tweede plaats in Napoli heel dicht, hij moest enkel de Australiër Kaden Groves laten voorgaan.

Fretin sprintte ook nog naar een zesde plaats in de twaalfde rit naar Viadana. Magnier kon zich drie keer in de top tien nestelen met een derde, zevende en achtste plaats, maar een ritzege kon hij Soudal Quick-Step dus niet bezorgen.