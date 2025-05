'Red Bull-BORA-hansgrohe hakt knoop door over opgave van Primoz Roglic in de Giro'

Met het oog op de Tour wilde Primoz Roglic vertrouwen tanken in de Giro. Maar net zoals in bijna elke grote ronde ging de Sloveen al tegen de grond. Vooral in de laatste week kende Roglic bijzonder veel pech.

In de gravelrit naar Siena kwam Roglic ten val en verloor hij een minuut. Ook tijdens de verkenning van de tijdrit schoof de Sloveen weg op het natte asfalt en zaterdag ging hij in zijn thuisland tegen de grond bij de massale val in het peloton.

Die drie valpartijen wegen zwaar door en dat geeft Red Bull-BORA-hansgrohe ook toe. "Het heeft geen zin meer om te verbergen dat hij zich niet goed voelt, dat hij pijn heeft. We moeten de waarheid onder ogen zien", zei ploegleider Christian Pömer.

Door die uitspraken leek een opgave van Roglic onvermijdbaar, maar volgens La Gazzetta dello Sport wil Red Bull-BORA-hansgrohe het toch nog eens proberen. Roglic zou dinsdag dan ook aan de start staan van de 16de etappe.

De renners krijgen wel een loodzware opdracht voorgeschoteld. Er staat een etappe van 203 kilometer met 4737 hoogtemeters op het programma, de aankomst ligt op de Passo di San Valentino (18.1 km aan 6.2%)

Info @Gazzetta_it - Sources told us that at this stage @rogla will be at the start of @giroditalia tomorrow for the start of third week @cycling_podcast