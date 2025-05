Toptalent Jarno Widar (Lotto) had het graag anders gezien: "Jammer"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na zijn tweede plaats vorig jaar heeft Jarno Widar nu wel de eindzege op zak gestoken in de Tour d'Isard. De Giro Next Gen (15-22 juni) wordt zijn volgende grote doel.

Vorig jaar moest Jarno Widar de eindzege in de Tour d’Isard nog laten aan de Nederlander Darren van Bekkum, dit jaar was hij wel de sterkste. Widar won dit jaar een rit en eindigde in vier van de vijf ritten in de top acht.

In de slotrit moest hij een voorsprong van amper zeven seconden verdedigen op de Ier Liam O'Brien (Lidl-Trek Future Racing), maar Widar hield stand. En zo nam hij toch wat revanche voor zijn tweede plaats van vorig jaar.

"Dit is een fantastische meerdaagse die ik graag op mijn palmares wilde en het is een goede voorbereiding op de Giro Next Gen (15-22 juni) die ik graag nog eens wil willen", zegt Widar bij Het Belang van Limburg.

Widar wil Giro Next Gen nog eens winnen

Vorig jaar was Widar al de beste in de Giro Next Gen, als eerste Belg ooit won hij toen de Giro voor beloften. De concurrentie zal dit jaar wel anders zijn, met enkele 18-jarige toptalenten die vorig jaar nog bij de junioren reden.

"Jammer dat het Franse supertalent Paul Seixas er niet zal zijn", zegt Widar. "Ik had in Italië graag tegen hem gestreden maar met onder meer Albert Philipsen en Lorenzo Finn is er nog groot volk genoeg."