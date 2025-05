Wil zijn ploeg niet dat Del Toro de Giro wint? Ploegleider verklaart zeer vreemde tactiek van UAE

Isaac Del Toro staat nog altijd stevig aan de leiding in de Giro, met nog vijf zware ritten op het programma. Al deed de tactiek van zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG wel de wenkbrauwen fronsen.

Al een week draagt Isaac Del Toro de roze trui in de Giro en het is maar de vraag wie hem daar nog zal uitrijden. De Mexicaan zit altijd meteen op het wiel als er een concurrent probeert weg te rijden, zoals zondag op de Monte Grappa.

Bernal viel aan, Del Toro volgde meteen. Daarna kwamen ook nog Carapaz, Gee en Arensman aansluiten. Zij reden naar een groep vluchters met daarin ploegmaats van Carapaz en Gee, die hen in de vallei konden helpen.

UAE haalt roze trui Del Toro terug, Baldato verdedigt

Maar UAE Team Emirates-XRG reed het gat op Del Toro en co zelf dicht. Ploegleider Fabio Baldato verdedigt die tactiek. "Het idee was om samen te blijven. Dan zijn we het sterkst", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

UAE had nog vier renners in de groep met Ayuso en kozen daarom om het gat dicht te rijden. "We zullen op het einde zien wie er gelijk heeft. We hebben niet gereden achter onze roze trui, we hebben hem net beschermd door voor de beste tactische optie te kiezen."

Het doet de vraag rijzen wie de echte kopman is, Del Toro of toch Ayuso? Volgens Baldato nog altijd Ayuso, maar door de koerssituatie is de situatie nu anders en is ook Del Toro een kopman. En als ze samen blijven zijn ze volgens Baldato nog altijd het sterkst.