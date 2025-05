Wout van Aert op de vingers getikt door Wuyts en Bakelants voor scherpe uithaal richting klassementsrenners

Wout van Aert was zaterdag na de grote valpartij in de Giro kritisch voor de klassementsrenners. Michel Wuyts vindt echter dat Van Aert misschien niet de renner is die dat moest zeggen.

"Het ligt aan de renners dat dit is gebeurd", zei een strenge Wout van Aert zaterdag bij HLN. "De klassementsploegen zijn zo zenuwachtig. Ze maken zelf stress en daardoor vallen ze. Dat moet durven gezegd worden." Van Aert spaarde zijn kritiek niet na de massale valpartij op zo'n 20 kilometer van de streep. Onder meer Ayuso en Roglic verloren daardoor tijd, Ciccone moest een dag later zelfs de Giro verlaten door de gevolgen van die val. Van Aert deed al hetzelfde voor Vingegaard Had Van Aert gelijk en mocht hij zo streng zijn? "God, mocht ik Van Aert zijn, dan zou ik dat niet zeggen", zegt Michel Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck. "Van Aert heeft zelf al een aantal keer in dat gewring moeten zitten in de Tour voor Vingegaard." "Kun je klassementsploegen beletten om daar te zitten? Want als je achter zo'n val terechtkomt, verlies je terrein en er is geen jury die ingrijpt. En dan hang je. Dat er te veel volk vooraan wil zitten, is een feit. Maar hoe ga je dat beletten?" Jan Bakelants vond de uitspraak van Van Aert ook niet echt terecht. "Ik denk dat Wout na een ongelukkige afloop voor hem en zijn ploeg een microfoon onder zijn neus kreeg en een uitlating deed die hij niet zo bedoeld had. Er zit natuurlijk een kern van waarheid in, maar er schuift gewoon iemand weg. Er mag niemand met de vinger gewezen worden."