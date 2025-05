Duimen dat doemscenario geen werkelijkheid wordt: specialisten zeggen wanneer Van der Poel nog maanden moet afzien

Iedereen is bezorgd over de nabije toekomst van Mathieu van der Poel, na zijn valpartijen in Nove Mesto. Het is nog onduidelijk hoe lang hij aan de kant staat.

Mathieu van der Poel heeft een afrukkingsbreukje van het scaphoidbeen opgelopen. Als je dat aan de modale burger vertelt, zullen weinigen meteen weten wat er aan de hand is. Het gaat om een typisch fietsersletsel, omdat bij een val vaak op dat deel van de pols de meeste druk terechtkomt. Het is nu speculeren over de periode van onbeschikbaarheid.

Het herstel kan al makkelijk zes weken duren, maar dat betekent niet dat Van der Poel zes weken lang niet op de fiets zal kunnen zitten. "De doorbloeding is altijd het belangrijkste", waarschuwt sportdokter Kris Van der Mieren bij Sporza. "Als die niet optimaal is, dan heb je natuurlijk een probleem waarbij de genezing langer kan duren."

Slecht wegdek nu een nadeel voor Van der Poel

Zelfs bij een minder goede doorbloeding is het niet zo dat Van der Poel daar constant last van zou hebben. Op het vlakke zou dat geen probleem mogen zijn. Alleen weten we dat - zeker in België - het wegdek niet overal in perfecte staat is. "In putjes of op kasseien kan het maanden pijnscheuten geven", schetst de dokter een somber beeld.

Ook chirurg Joris Duerinckx, die Van der Poel in het verleden al behandelde, komt aan het woord en duidt het belang van welk ligament geraakt is. "Het kan een belangrijk ligament zijn dat instaat voor de stabiliteit van de rest van de pols en dat een verbinding vormt met de rest van de polsbeentjes. Dan kan het wel een meer invaliderend letsel zijn."

Specialisten geven VDP nog geen uitsluitsel

Laat ons hopen dat dat niet het geval is en dat de schade minimaal is. Dan zou het herstel van Van der Poel veel vlotter kunnen gaan. Voorlopig kunnen dus ook de absolute specialisten nog geen uitsluitsel bieden over de weg terug die de renner wacht.