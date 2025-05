Waarom slaat Wout van Aert het BK tijdrijden over? Jan Bakelants onthult de reden en zegt of het verstandig is

Jan Bakelants buigt zich over een beslissing die Wout van Aert onlangs aangekondigd heeft. De laatstgenoemde verkondigde geen BK tijdrijden te rijden.

In de podcast Wuyts & Vlaeminck wordt de vraag gesteld of het een verstandige beslissing is van Wout van Aert. Jan Bakelants is geneigd om daar positief op te antwoorden. "Ja, het BK tijdrijden gaat de carrière van Wout van Aert niet meer maken. Integendeel." Van Aert heeft immers reeds drie nationale tijdrittitels op zijn palmares staan.

Als daar nog een vierde titel aan toegevoegd kan worden, blijft dat wel een mooie verwezenlijking. Zoiets heeft toch altijd waarde. "Als Evenepoel nu niet mee zou doen, dan is dat in principe een gemiste kans. Dan zou hij misschien op zijn stappen kunnen terugkeren." Bakelants denkt dat het dus te maken heeft met de potentiële winstkansen.

Van Aert zou makkelijk tweede kunnen worden

Een deelname van Evenepoel moet toch voor de nodige dosis realisme in het Van Aert-kamp zorgen. "Als Evenepoel meedoet, dan weet Wout dat hij eigenlijk bij voorbaat voor de tweede plaats rijdt. Die zou hij dan eigenlijk normaal gezien ook op één been oprapen." Bakelants vermoedt dat Van Aert daar weinig concurrentie voor zou krijgen.

Van Aert heeft ook zelf publiekelijk verklaard dat hij vindt dat het weinig zin heeft om mee te doen als hij niet kan winnen. Het andere deel van het verhaal is natuurlijk dat Van Aert op hoogtestage gaat met zijn ploegmaats van Visma-Lease a Bike om de Tour voor te bereiden. De bedoeling is om die hoogtestage zo lang mogelijk te rekken.

Van Aert rijdt wel de BK-wegrit

Die stage zal dus over het BK tijdrijden van vrijdag 27 juni getild worden. Een paar dagen later staat Wout van Aert wel aan de start van de BK-wegrit in Binche. Het blijft dus wel een opvallende keuze die Van Aert gemaakt heeft.