📷 Net als Tim Merlier: Toon Aerts moest door overstap naar Lotto verplicht afscheid nemen

Sinds 1 mei is Toon Aerts officieel in dienst bij Lotto Cycling Team. Dat betekende wel dat hij afscheid moest nemen van zijn persoonlijke trainer.

Op 18 mei maakte Toon Aerts zijn debuut in het shirt van Lotto in de Rund um Köln en heeft zijn taak uitstekend kunnen doen. Hij kon sprinter Milan Menten, die vijfde werd, afzetten in de slotkilometer en had eerder al gewerkt om de vlucht terug te halen.

"Mijn gevoel was ook goed. Ik kijk al uit naar wat er in de toekomst nog komt", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad. Vanaf donderdag rijdt Aerts voor Lotto ook de Ronde van Noorwegen, die vier dagen duurt.

Aerts neemt afscheid van coach

Door de samenwerking tussen zijn veldritploeg Deschacht-Hens-FSP en Lotto moest Aerts wel afscheid nemen van zijn trainer Erwin Borgonjon. Zij werkten sinds oktober 2023 samen, maar daar komt nu dus een einde aan.

Borgonjon is sinds dit seizoen aan de slag bij Tudor Pro Cycling en dat is een concurrent van Lotto op de weg. Ook Tim Merlier moest eind vorig jaar na een samenwerking van elf jaar afscheid nemen van Borgonjon als trainer door zijn job bij Tudor.

Bij Lotto werkt Aerts nu samen met een nieuwe coach én diëtiste. "Dat is voor mij de volgende stap. Je denkt dat je er alles voor doet, maar eigenlijk kan er altijd nog meer. Het motiveert me enorm om nieuwe dingen te doen én het houdt me jong."