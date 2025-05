Afscheidnemende Romain Bardet vloekt op roze trui Isaac Del Toro: "Crimineel"

Romain Bardet heeft net naast zijn eerste ritzege in de Giro gegrepen. De afscheidnemende Fransman beet zijn tanden stuk op roze trui Isaac Del Toro.

Op 15 juni zet Romain Bardet een punt achter zijn carrière, op de laatste dag van de Dauphiné. De Giro is dan ook zijn laatste grote ronde en Bardet zoekt nog naar zijn eerste zege in de Italiaanse grote ronde.

Bardet won al vier ritten in de Tour en één rit in de Vuelta, maar in de Giro lukte het nog niet. In de 17de etappe leek hij op weg naar de zege, maar op 5,5 kilometer van de streep haalden Isaac Del Toro en Richard Carapaz hem bij.

"Maar ook dan geloofde ik er nog in, want de aankomst was heel technisch en ik had alles tot in de puntjes bestudeerd. Wie die laatste bocht als eerste zou nemen, had gewonnen", zei Bardet achteraf bij Eurosport.

Bardet onder de indruk van daalkunsten Del Toro

Bardet nam niet meer over zette zich als derde in het wiel van Carapaz, maar net voor het ingaan van de slotkilometer reed Del Toro weg in de afdaling. "Hij nam als een crimineel de bochten", zei Bardet.

"De weg begon wat nat te worden door de regen en het was echt impressionant wat hij deed. Hij nam 5 meter en het was gedaan." Del Toro won de etappe, Bardet strandde op vier seconden op plek twee. Zijn trilogie blijft zo onvoltooid.