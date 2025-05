Ex-renner zag Remco Evenepoel veranderen: "Doet hij nu veel minder"

De interviews van roze trui Isaac Del Toro in de Giro zijn een verademing voor heel wat mensen, de Mexicaan spreekt vrijuit zonder al te veel na te denken. Hij doet zo wat denken aan Remco Evenepoel in het begin van zijn carrière.

Renners moeten vaak interviews geven voor en na een klassieker of een etappe van een rittenkoers. Hoe meer kilometers een renner op de teller heeft, hoe vlakker en minder uitgesproken de interviews dan ook vaak worden.

Bij jonge renners is er vaak nog weinig sprake van mediatraining en zij durven dan ook echt te zeggen wat ze denken, zoals roze trui Isaac Del Toro in de Giro. Al is het maar de vraag of dat wel zo zal blijven.

Ex-renner Karsten Kroon denkt van niet. "Waarschijnlijk niet. Hij is nu al tien dagen interviews aan het geven en soms merk je dan wel eens dat hij er geen zin in had", zei de Nederlander bij Eurosport.

Evenepoel veranderde tijdens carrière

Kroon ziet Evenepoel als het perfecte voorbeeld van hoe een renner kan veranderen in interviews. "In zijn eerste jaren, de interviews die hij gaf waren zalig. Dingen waarvan ik dacht: 'Ik vind het prachtig dat je het zegt, maar het is misschien niet zo slim'."

En dat is de laatste jaren wel anders geworden, vindt Kroon. "Het doet het nu veel minder. Hij is wel verstandiger geworden op dat vlak, maar ik vind zijn interviews nog altijd aangenaam. Maar zijn antwoorden zijn wel wat politiek correcter geworden."